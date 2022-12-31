Другое виски, русская кола. Что нам придется импортозаместить на новогоднем столе-2022

В 2022 году из-за спецоперации на Украине из России ушли ряд крупных западных брендов. В течение года нашу страну покидали иностранные общепиты, магазины, производители одежды, косметики, парфюмерии, автомобилей, техники, даже еды и напитков.
В 2022 году из-за спецоперации на Украине из России ушли ряд крупных западных брендов. В течение года нашу страну покидали иностранные общепиты, магазины, производители одежды, косметики, парфюмерии, автомобилей, техники, даже еды и напитков.
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