МИД Румынии: В секторе Газа в заложниках находится румын с двойным гражданством

Человек с двойным гражданством, израильское и румынское, проживающий в Израиле, первоначально числившийся в списке пропавших без вести, является заложником в секторе Газа, сообщило Министерство иностранных дел Румынии в субботу вечером, 21 октября.
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