Чжоу болеет за команду в CS 2 с 19-летним россиянином

«Спасибо, G2! Скоро увидимся в Шанхае, M0nesy!» – подписал сторис с футболкой гонщик «Заубера». G2 с 19-летним россиянином Ильей «M0nesy» Осиповым начнет выступление на мейджоре (чемпионате мира) по CS 2 в Шанхае 5 декабря.
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