"В город не пробраться": что сейчас творится на главной трассе Владивостока - кадры

Жители Владивостока поделились кадрами с главной трассы города. Они отметили, что из-за утреннего гололеда на трафиковой дороге произошло порядка 10 различных ДТП.
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