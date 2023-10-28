Покушение на Олега Царёва: мотивы, заказчики, исполнители

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Николай Артамонов
👍👍👍
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2 д.
Юрий Золотарев
Пора валить ВСЕХ! Всю бандеробанду!!
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2 д.
Nikolay Stepanov
Крым необходимо безжалостно зачищать - вот ключевая фраза. Зачищать, а не сопли жевать в ожидании очередных пакостей!
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2 д.

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