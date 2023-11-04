Бизнесмен Сакс: офис Зеленского начинает критиковать его словами Путина

Критики президента Украины Владимира Зеленского в его команде начинают повторять «тезисы Путина», заявил в эфире The All-In Podcast американский бизнесмен Дэвид Сакс, комментируя статью Time об украинском лидере.
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