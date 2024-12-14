Samarium Западную украину пусть забирают ее соседи, а исконно русские территории Россия не отдаст никому.... Судьба украины, как самостоятельного государства, предрешена... ее не должно быть и ее не будет...

ОЛЕГ ОЛЕГ Россия и защитит . Молодёжь Украины сейчас мало обучена , а на её обучение тоже нужно время .