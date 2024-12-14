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США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

  Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт.

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Комментарии
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Samarium
Западную украину пусть забирают ее соседи, а исконно русские территории Россия не отдаст никому.... Судьба украины, как самостоятельного государства,  предрешена... ее не должно быть и ее не будет...
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12 час.
ОЛЕГ ОЛЕГ
Россия  и защитит . Молодёжь Украины  сейчас мало обучена , а на её  обучение тоже нужно время .
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10 час.
Юрий Золотарев
Интересно, а почему Зелю наши &quot;берегут&quot;, не накрывают &quot;Кинжалом &quot;- &quot;Цирконом&quot; - &quot;Искандером&quot; - &quot;Орешником&quot;?? Давно, вроде бы, пора? Может, он, Зеля - &quot;наш&quot;? В смысле: &quot;Штирлиц&quot;, и выполняет супер-задание - утилизировать как можно больше нациков?
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4 час.

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