В сети рассказали о полезных офлайн-сервисах для мобильных устройств

В современном мире мобильный интернет есть почти везде, но бывают ситуации, когда связь пропадает. И часто это происходит не в самый неподходящий момент: в метро, за городом, в заграничной поездке или просто из-за проблем с оператором.
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