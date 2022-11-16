"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу

Алла Пугачева, кажется, была не честна со своим супругом. Молодость у Примадонны российской эстрады была очень насыщенной! Всех супругов артистки и не вспомнишь, но замужем она успела побывать целых пять раз – вот так вот звезда скакала по мужикам.