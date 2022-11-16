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"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу

"Рога наставляла": Скачущую по мужикам Пугачеву поймали на подлой измене молодому мужу

Алла Пугачева, кажется, была не честна со своим супругом. Молодость у Примадонны российской эстрады была очень насыщенной! Всех супругов артистки и не вспомнишь, но замужем она успела побывать целых пять раз – вот так вот звезда скакала по мужикам.

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