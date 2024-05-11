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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Массовый велопробег.

Массовый велопробег.

Бобруйск встретил 1 Мая массовым велопробегом, посвященным Году мира и созидания.Массовый велопробег в честь 1 Мая традиционно проходил по маршруту: Братская могила воинов (улица Еловики) - улица Карбышева (вблизи ´Бобруйск-Арены´).

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