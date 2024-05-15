В омском дендросаду имени Гензе начинается летний сезон. Стоимость экскурсий: - для взрослых и детей старше 7 лет - 150 рублей, - дети с 3-х до 7 лет - 100 рублей - дети до трех лет - бесплатно.
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В омском дендросаду имени Гензе начинается летний сезон. Стоимость экскурсий: - для взрослых и детей старше 7 лет - 150 рублей, - дети с 3-х до 7 лет - 100 рублей - дети до трех лет - бесплатно.