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Тульские новости

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Туляки жалуются на плохие дороги и парковку на Пролетарской

Туляки жалуются на плохие дороги и парковку на Пролетарской

Дорога на улице Пролетарской в Туле узкая и с множеством ям, припаркованные на тротуаре автомобили мешают пешеходам, а сломанное ограждение и отсутствие лежачих полицейских вызывают опасения у жителей.

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