Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский поднял болезненную тему, как теперь живет «больной безразличием и отчуждением» Донбасс: в Донецке «столько машин на дорогах», в то время как «на передовой не хватает людей».
Отчуждение Донбасса: Хотите, чтобы взяли Авдеевку? А заслужили? — Ходаковский
Комментарии
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леонид рыбаков
это про них Идут два украинца видят одного русского .а давай ему на костыляем .А если он нам .а нам за шо ? Это поведение поколениями можно искоренить Там привыкли так жить и думать да и в европе показали себя во всей красе . Обидно за то что власть пестовала это отношение ко всему у них Ох долго эта болезнь(в отношении не только нас ) будет прогрессировать .У меня родственники до такой степени русские что как эталон русскости можно считать .Дядя один по направлению в Харьков попал а другой на шахту работать приехал долги срочно по глупости отдать . И мои двоюродные братья и сестры себя резко укро хохлами считать стали Хотя наши по религиозным события при Иване Грозном бежали в Литву и разъехались 1951 по стране Дед став председателем колхоза не захотел в партию в ступать ( по религиозным мотивам ) Так что идеология и улица свое дело сделало . тем более доллары чиновникам платили
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1 час.
Уфимцев я
Два раза перечитал, так и не понял: что сказать то хотели? У меня сестра старшая под фашистами, вот и читаю все, что касается этой необъявленной войне... А так то - шли бы они все, э
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17 мин.
Уя
Уфимцев я
ти братья хохлы, лесом..
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16 мин.
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