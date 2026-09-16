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Мировое обозрение

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Вэнс заявил, что война США против Ирана вступит в новую фазу в ближайшие месяцы

Вэнс заявил, что война США против Ирана вступит в новую фазу в ближайшие месяцы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что американо-иранское противостояние в обозримом будущем сменит формат.

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