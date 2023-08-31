Холанд об МЛС: «Мне 23, я еще молод и только перешел в «Сити». Никогда не думал об этом»

– Я не так часто бывал [в США], так что трудно сказать. Но мне 23, люди переходят в МЛС и играют там – я никогда не думал об этом, ведь я еще молод, играю в «Манчестер Сити» и перешел туда совсем недавно.
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