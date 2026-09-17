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Царьград

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"Непыльная работа": новосибирец стал оператором SIM-бокса и угодил в СИЗО

"Непыльная работа": новосибирец стал оператором SIM-бокса и угодил в СИЗО

От мужчины требовалось только "следить за оборудованием", которым, как оказалось, пользовались мошенники.

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