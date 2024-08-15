Как первый раз купать новорожденного малыша

На популярные вопросы начинающих родителей отвечает педиатр Екатерина Потеряева. источник: Freepik Купать или подмывать? Вопрос о том, как купать новорожденного ребенка первый раз дома, часто поднимается на приемах.
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