"Несся 150 км/ч": очевидцы - о виновнике смертельного ДТП на Кутузовском

ИЗВЕСТИЯ Подробности страшного массового ДТП в Москве, где столкнулись сразу восемь машин. Движение на одной из главных магистралей города на несколько часов было парализовано.
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