Глава Дагестана о выходе «Динамо» Махачкала в РПЛ: «Эпохальное событие для республики. Это ответ всем, кто считает, что позитивные изменения не наступят»

«Молодая дагестанская команда смогла сделать то, о чем несколько лет назад мы лишь мечтали. Дагестанский клуб, новой истории которого всего три года, в элите российского футбола! За каждым голом, за каждой победой, за каждым заработанным очком – упорство, трудолюбие и азарт.
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