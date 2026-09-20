Президент Украины Владимир Зеленский уничтожит еще больше людей, пытаясь, по его словам, решить проблему космического дефицита бюджета страны.
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