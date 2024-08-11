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Мобилизационная экономика: баристы с барберами или сталевары с фрезеровщиками?

Мобилизационная экономика: баристы с барберами или сталевары с фрезеровщиками?

Пару недель назад я мимоходом заметил, что одно из главных достижений современной России заключается в сохранении нормальности.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Какая чушь!!!
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