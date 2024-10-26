Некоторые пишут, что главным моментом пресс-конференции В. Путина после саммита БРИКС был диалог о справедливости, когда западный дурналист спросил: "Девиз российского председательства в БРИКС включает понятия справедливости и безопасности.
О справедливости
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Для пиндосов справедливо...когда они грабят весь мир..А мир им не противостоит.
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13 час.
Регина Толстоброва
Вторжение было справедливым, а главное нужным. А как бить по Донецку как это назвать?
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13 час.
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