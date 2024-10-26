О справедливости

Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Для пиндосов справедливо...когда они грабят весь мир..А мир им не противостоит.
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13 час.
Регина Толстоброва
Вторжение было справедливым, а главное нужным. А как бить по Донецку как это назвать?
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13 час.

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