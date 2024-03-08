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Живая Кубань

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  • kirgetovamn Киргетова
    Путин уникальный  политик во всех отношениях и ни один политик в мире не может с ним сравниться ,все они меркнут  ряд...Льет бесконечно: ...
  • Андрей Корольков
    А это молодящаяся недотраханная старушонка кому то у нас нужна? Она и 20 лет была неприятна, а сейчас и вообще противна.Против России: Ал...
  • Владимир Карпов
    Ой как долго наши возятся с предателями ...!!! А ведь они с нами не церемонятся - сразу готовы уничтожить !!! Так в ч...Против России: Ал...

 На 6 тысяч порций: в Сочи кондитеры представили самый большой в мире ягодный торт весом более 600 кг

 На 6 тысяч порций: в Сочи кондитеры представили самый большой в мире ягодный торт весом более 600 кг

 На 6 тысяч порций: в Сочи кондитеры представили самый большой в мире ягодный торт весом более 600 кгСамый большой в мире ягодный торт весом 623 килограмма изготовили в Сочи в честь  Международного женского дня.

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