90+ мероприятий в Москве: Конкурсы, фестивали и маскарад для студентов

В Москве ко Дню студенчества подготовлено более 90 мероприятий, включая конкурсы и фестивали. С 22 по 26 января студенты смогут бесплатно кататься на коньках в парках, участвовать в соревнованиях и встречаться с Героями России.
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