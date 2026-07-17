НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Панин о Шипачеве: «Он мне звонил до перехода, спрашивал про «Салават», инфраструктуру, город. Сказал ему: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе форварда Вадима Шипачева в команду. – Как активно следите за трансферными новостями «Салавата Юлаева»? – Настолько, насколько это позволяет сделать новостной фонд и трансферная политика «Салавата».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии