Панин о Шипачеве: «Он мне звонил до перехода, спрашивал про «Салават», инфраструктуру, город. Сказал ему: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин высказался о переходе форварда Вадима Шипачева в команду. – Как активно следите за трансферными новостями «Салавата Юлаева»? – Настолько, насколько это позволяет сделать новостной фонд и трансферная политика «Салавата».
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