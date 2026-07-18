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Дмитриев заявил о новом витке энергетического кризиса в мире

Дмитриев заявил о новом витке энергетического кризиса в мире

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек, что страны ЕС и Великобритания больше всего пострадают от очередного витка энергетического кризиса.

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