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Царьград

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Предприниматели из Архангельска передали бойцам СВО автобус ПАЗ

Предприниматели из Архангельска передали бойцам СВО автобус ПАЗ

Предприниматель из Плесецка приобрёл ПАЗ вместе с земляком, который после возвращения из зоны СВО рассказал о нехватке такой техники, и теперь автобус с гуманитарным грузом отправится сапёрам в ЛНР.

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