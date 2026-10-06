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СахПресс

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Пять человек спаслись из горящего дома на Сахалине, один мужчина погиб

Пять человек спаслись из горящего дома на Сахалине, один мужчина погиб

Мужчина погиб при ночном пожаре в четырехквартирном доме на улице Западной в Южно-Сахалинске. Еще пять жильцов успели самостоятельно выбраться из здания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

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