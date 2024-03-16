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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саккари о матчболах, упущенных против Гауфф: «Было бы прекрасно, если бы этот матч закончился еще час назад»

Саккари о матчболах, упущенных против Гауфф: «Было бы прекрасно, если бы этот матч закончился еще час назад»

Матч закончился со счетом – 6:4, 6:7(5), 6:2. Во втором сете Саккари упустила преимущество 5:2 и три матчбола при счете 5:4.

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