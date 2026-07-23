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Царьград

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Яна Рудковская объявила, что Александр Плющенко не читает критику

Яна Рудковская объявила, что Александр Плющенко не читает критику

На фестивале Dream Fest в Баку Яна Рудковская рассказала, что её сын, фигурист Александр Плющенко, не обращает внимания на критику после решения выступать за Азербайджан.

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