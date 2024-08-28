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Все спланировал заранее: мужчина, расправившийся с учительницей из России, наконец раскрыл свои мотивы

Все спланировал заранее: мужчина, расправившийся с учительницей из России, наконец раскрыл свои мотивы

Ужасающие подробности страшного преступления, совершенного на Маврикии, шокировали общественность. По данным полиции, Пурявирсингх Сундур, основной подозреваемый в убийстве молодой девушки, заранее спланировал этот ужасный поступок.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Нашла то, что искала. Логичный конец. Только возникает вопрос, зачем это? Чтобы самоутвердиться ей как востребованная женщина, или это дурость, решила насладиться обществом мужчин, а лишилась жизни. Где у вас, девушки, инстинк самосохранения!
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