Все спланировал заранее: мужчина, расправившийся с учительницей из России, наконец раскрыл свои мотивы

Ужасающие подробности страшного преступления, совершенного на Маврикии, шокировали общественность. По данным полиции, Пурявирсингх Сундур, основной подозреваемый в убийстве молодой девушки, заранее спланировал этот ужасный поступок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии