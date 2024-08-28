Все спланировал заранее: мужчина, расправившийся с учительницей из России, наконец раскрыл свои мотивы

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Татьяна Бут

Нашла то, что искала. Логичный конец. Только возникает вопрос, зачем это? Чтобы самоутвердиться ей как востребованная женщина, или это дурость, решила насладиться обществом мужчин, а лишилась жизни. Где у вас, девушки, инстинк самосохранения!