В России заявили о начале денацификации Днепропетровской области

ВС России начали активно денацифицировать Днепропетровскую область. О старте работы в этом направлении заявил в Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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