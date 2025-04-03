"Первый раз штраф, второй - конфискация": государство будет отнимать сдаваемые без официального договора квартиры

БлокнотРУ В России резко ужесточат ответственность владельцев квартир, сдающих их без официального нотариально заверенного договора и не выплачивающих налоги.
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