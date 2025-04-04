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Царьград

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Русские войска «Восток» прорвались на Южно-Донецком направлении

Русские войска «Восток» прорвались на Южно-Донецком направлении

Командир Колос сообщил о прорыве русских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Подразделение успешно прорвало оборону украинских формирований и продвигается к Федоровке после освобождения Весёлого, что позволило устранить до 100 противников.

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