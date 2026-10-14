В Новосибирской области сняли лимиты на продажу бензина на АЗС

На автозаправочных станциях «Газпромнефть» в Новосибирской области сняли действовавшие с июля ограничения на разовую продажу бензина и вернули прежний порядок оплаты после заправки.
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