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Джонсон назвал самого большого врага Украины после российской армии

Джонсон назвал самого большого врага Украины после российской армии

Самым главным врагом Киева в военном конфликте, помимо российской армии, является усталость партнеров от помощи Украине, заявил в интервью CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Комментарии
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Strannik Mr
Скорее это он сам! Борька и есть самый главный враг, и не только хохлам, но и самому себе.
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17 час.

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