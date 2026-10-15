Около 12 миллионов россиян необходимо рынку труда до 2032 года, сотрудники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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