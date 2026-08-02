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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» хочет минимум 55 млн евро за Феррана. Клуб узнал об интересе «ПСЖ» из СМИ и ожидает решения форварда на следующей неделе (Diario Sport)

« Барселона » не продаст Феррана Торреса ниже цены, за которую он был приобретен. Ранее сообщалось , что в ближайшие дни « ПСЖ » начнет прямые переговоры с «Барсой» о переходе 26-летнего нападающего.

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