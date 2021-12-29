ВСС: рост цены полиса по ОСАГО может составить до 60%

Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут увеличить рост цены полиса до 60% для некоторых потребителей, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.