Банки.ру

95 219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DimKash
    Манипулируют рынком всегда и везде, глобальной новости в этом нет, по сути это обычное событие для низко ликвидных ин...ЦБ уличил банк «Д...
  • Sasha Sokolov
    ну правильно цена акции или падает или растет медленно,народ продает видимо акции? а дивидендами тут не удержишь никогоПрезидент МТС: ко...
  • Sasha Sokolov
    пора ставки в банках смелее поднимать до 9%,если банки хотят чтобы им народ понес деньги,а так или дома или на БиржуМаксимальная став...

ВСС: рост цены полиса по ОСАГО может составить до 60%

Увеличение выплат по жизни и здоровью в четыре раза и отмена учета износа деталей по ОСАГО могут увеличить рост цены полиса до 60% для некоторых потребителей, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх