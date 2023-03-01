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Учителя и родители – о противоречивости идеи возвращения в школы дежурств, субботников и уроков труда

Учителя и родители – о противоречивости идеи возвращения в школы дежурств, субботников и уроков труда

Минпросвещения и Госдума рассматривают возможность возвращения в школы трудового воспитания – дежурств, уборок классов, участия в субботниках, летней практики – и полноценных уроков труда, где детей учат столярничать, слесарничать и готовить.

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