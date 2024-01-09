В Эквадоре неизвестные вооруженные люди захватили телестудию в прямом эфире

В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле в 14:00 часов по местному времени около двадцати вооруженных пистолетами, пулеметами и динамитными шашками неизвестных в масках ворвались в студию телеканала TC Televisión и захватили в заложники сотрудников и ведущих программы El Noticiero (Новости) в прямом эфире, – сообщают СМИ.