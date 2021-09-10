Daily Mail: удаленные медицинские консультации навредили британцам

Британцы во время второй волны коронавируса стали реже обращаться в больницы. Жителей страны призвали поспособствовать минимизированию рисков заражения COVID-19 и как можно реже посещать медицинские учреждения, особенно при несерьезных недомоганиях.
Британцы во время второй волны коронавируса стали реже обращаться в больницы. Жителей страны призвали поспособствовать минимизированию рисков заражения COVID-19 и как можно реже посещать медицинские учреждения, особенно при несерьезных недомоганиях.
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