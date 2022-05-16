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Дончич и Динуидди стали 8-м дуэтом, оба представителя которого набрали по 30 очков в 7-м матче плей-офф НБА

Дончич и Динуидди стали 8-м дуэтом, оба представителя которого набрали по 30 очков в 7-м матче плей-офф НБА

Игроки «Далласа» Лука Дончич и Спенсер Динуидди стали 8-м дуэтом в истории плей-офф НБА, оба представителя которого набрали по 30 и более очков в седьмом матче.

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