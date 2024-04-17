The Hill: сенатор Вэнс глубоко ошибается насчет прекращения помощи Украине

Статья американского-сенатора республиканца Джемса Вэнса о том, что главным препятствием выделения помощи Украине является математика, а не его партия, является классическим примером "запутанного мышления".
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