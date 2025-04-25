РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Бизнес-центр, построенный по программе МПТ в Ростокине, отметили экосертификатом

Офисный блок торгово-офисного центра «Ботаника», который в 2024 году ввели в эксплуатацию в районе Ростокино по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил сертификат соответствия экологическим стандартам системы «Клевер».

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