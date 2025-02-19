Владимир Якушев призвал ветеранов СВО идти в политику

ТЮМЕНЬ, 19 февраля, ФедералПресс. В Тюмени состоялась встреча секретаря генсовета «Единой России» и первого вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева с участниками спецоперации и ветеранами боевых действий в Афганистане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии