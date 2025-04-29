WSJ: пошлины Трампа подорвали авторитет США и стали подарком для Си Цзиньпина

Ранее введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины оказались «настоящим подарком» для председателя КНР Си Цзиньпина, так как из-за этого решения страны мира усомнились в надежности США.
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