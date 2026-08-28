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Медицинская Россия

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Отчисленный студент-целевик выплатит вузу почти 550 тысяч рублей

Отчисленный студент-целевик выплатит вузу почти 550 тысяч рублей Бывший студент Тюменского государственного медицинского университета выплатит почти 550 тысяч рублей в связи с незавершённым целевым обучением.

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