Отчисленный студент-целевик выплатит вузу почти 550 тысяч рублей Бывший студент Тюменского государственного медицинского университета выплатит почти 550 тысяч рублей в связи с незавершённым целевым обучением.
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