В Нижегородской области стартовал прием заявлений на участие в жеребьевке для добычи копытных животных и медведя

Минлесхоз Нижегородской области с 1 мая 2025 года начинает прием заявлений на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу копытных животных и бурого медведя в общедоступных охотничьих угодьях региона в предстоящем сезоне охоты.
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