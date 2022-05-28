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Украинская власть нужна нам живой, проигрывающей, но все-таки дееспособной

Украинская власть нужна нам живой, проигрывающей, но все-таки дееспособной

  События развиваются таким образом, что я даже стал слегка побаиваться: а вдруг режим артиста больших и малых театров просто рухнет, не выдержав взятия сначала Северодонецка и Лисичанска, потом Славянска и Краматорска, потом еще чего-нибудь, — и колесо генотьбы, неумолимо прокручиваясь в сторону зрады, вызовет слишком большой бум, когда украинцы, живущие в альтернативном мире наркотической пропаганды, больно ударятся об реальность.

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