Украинская власть нужна нам живой, проигрывающей, но все-таки дееспособной

События развиваются таким образом, что я даже стал слегка побаиваться: а вдруг режим артиста больших и малых театров просто рухнет, не выдержав взятия сначала Северодонецка и Лисичанска, потом Славянска и Краматорска, потом еще чего-нибудь, — и колесо генотьбы, неумолимо прокручиваясь в сторону зрады, вызовет слишком большой бум, когда украинцы, живущие в альтернативном мире наркотической пропаганды, больно ударятся об реальность.